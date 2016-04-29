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    Чалый: «Скоро, наверное, уже тренер с Марса возглавит «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о состоянии команды в преддверии матча 26-го тура чемпионата России с «Уфой», а также высказал мнение по поводу нового тренера в казанском клубе.

    — В каком состоянии команда подходит к матчу с «Уфой»?

    — В нормальном боевом состоянии. Все футболисты в строю, кроме Кузьмина. У него была серьезная травма – и старая, и новая. Он ездил в Германию, ему дали две недели на лечение. После этого срока будем смотреть.

    — Что можете сказать о сопернике?

    — На сегодняшний день «Уфа». наверное, самый мотивированный соперник из нижней части турнирной таблицы. Она сейчас четвертая снизу в таблице, и, естественно, не хочет попасть в переходные игры. Игра с этой командой будет очень серьезная.

    — После матча с «Тереком» вы говорили, что накажете Девича. Каким санкциям он был подвергнут?

    — На следующий день мы его вызвали в раздевалку, сделали ему петлю (смеется), он попросил прощения у меня, у команды, поэтому будет играть, наверное.

    — Вас отвлекают разговоры о возможном новом тренере «Рубина»?

    — Я балдею от этого (смеется). Читаю и получаю удовольствие. Скоро, наверное, уже тренер с Марса прилетит, и я буду с ним конкурировать. Если серьезно, то какое решение примет руководство клуба, такое оно и будет.

    Источник: ФК «Рубин»

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    29.04.2016 13:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 30 апреля 2016, 10:07

      Браво, Саныч

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 19:03

      Смеётся тот ,кто последний...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 апреля 2016, 14:13

      Это он о Бердыеве, с Марса? Потому что,на планете Земля таких классных тренеров не бывает!!!

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 апреля 2016, 13:54

      С Марса вряд ли - Мэтт, думаю, полсезона добираться будет. А вот из Марселя - почему бы и нет?

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