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    Папикян: «Мы дали возможность сыграть Павлюченко, он давно не выходил на поле»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Арсен Папикян дал оценку игре форвардов команды Романа Павлюченко и Евгения Селезнева, которые приняли участие в выездном матче 26-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

    «Шансы Павлюченко вернуться в стартовый состав? Ближайшее будущее – это игра с «Мордовией». У нас есть десять дней на подготовку. Будем смотреть, как он будет выглядеть на тренировках. Если будет сильней Селезнева, почему бы ему не выйти в стартовом составе? Смотрим на качества игроков, а не на имена.

    Замена Селезнева? Замена случилась, когда результат уже был известен. Мы дали возможность сыграть Роману, он давно не выходил на поле, ему нужно было немного времени, чтоб почувствовать игру», — заявил специалист.

    Напомним, что именно украинец забил в этой игре единственный гол «Кубани».

    Источник: ФК «Кубань»

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    29.04.2016 07:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 апреля 2016, 08:43

      Павлюченко был крайне недоволен тем, что его заставили побегать по футбольному полю.

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