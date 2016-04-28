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    Доменек хочет пригласить Игуаина в сборную Бретани

    Известный французский специалист Раймон Доменек, который сейчас возглавляет сборную Бретани, которая не является членом ФИФА, рассказал о возможности приглашения в команду аргентинца Гонсало Игуаина, который родился в городе Брест.

    «На данный момент я не контактировал с игроками, но скоро работа закипит. Я хочу собрать максимально сильную и дееспособную команду.

    Гонсало Игуаин? Я позову его, но его согласие маловероятно из-за Кубка Америки. Мы не будем пытаться убедить игроков, они сами должны захотеть прийти к нам», – приводит слова Доменека Ouest France.

    Отметим, что сборная Бретани 22 мая проведет товарищеский матч с командой Того. Вырученные от проведения поединка средства пойдут на помощь детям Африки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      kanonir24 28 апреля 2016, 13:01

      лал

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