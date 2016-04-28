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    Куман – главный кандидат на место наставника «Арсенала» в случае отставки Венгера

    Руководство «Арсенала» рассматривает возможность смены главного тренера и ищет кандидатов на место Арсена Венгера.

    Сообщается, что основной претендент на пост наставника лондонцев – Рональд Куман, который сейчас возглавляет «Саутгемптон». Руководство «Арсенала» высоко оценивает работу голландца в его нынешнем клубе и считает его тренерскую манеру подходящей для «канониров».

    Кроме того, по информации источника, рассматриваются кандидатуры Диего Симеоне и Лорана Блана.

    Источник: The Sun

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    28.04.2016 01:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +421

      LMI 29 апреля 2016, 15:29

      Как по мне так пускай к нам Симеоне позовут. Хоть цацкаца с нашими "балеринами" не будет

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 28 апреля 2016, 21:31

      Да кто его уволит, он же памятник.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 28 апреля 2016, 16:23

      это типа как с Мойесом что-ли? если менять, то на убийцу! всех звезд наших распугаем такой заменой!

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 28 апреля 2016, 09:49

      если сменят, думаю, это не поможет...Венгер выжимает максимум из Арсенала и еще хорошо работает с молодежью

      0
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      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 28 апреля 2016, 09:03

      вариант

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 28 апреля 2016, 07:18

      можно попробовать

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 28 апреля 2016, 06:47

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 апреля 2016, 06:29

      Ему в саунтгемптоне неплохо!!!

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