Куман – главный кандидат на место наставника «Арсенала» в случае отставки Венгера

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность смены главного тренера и ищет кандидатов на место Арсена Венгера.

Сообщается, что основной претендент на пост наставника лондонцев – Рональд Куман, который сейчас возглавляет «Саутгемптон». Руководство «Арсенала» высоко оценивает работу голландца в его нынешнем клубе и считает его тренерскую манеру подходящей для «канониров».

Кроме того, по информации источника, рассматриваются кандидатуры Диего Симеоне и Лорана Блана.