Луческу: «Полуфинальные матчи обычно заканчиваются с минимальным результатом»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу признался, что не ждет большого количества забитых мячей в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи».

«На этой стадии намного сложнее забивать мячи, матчи обычно заканчиваются с минимальным результатом, ведь соперники очень хорошо изучают друг друга. Помимо всей подготовки, которую мы проводим, нужна хорошая поддержка, везение и больше смелости. Необходимо правильно интерпретировать моменты, потому что играем с очень хорошей командой.

В составе «Севильи» очень опытные футболисты, которые прошли через многие хорошие клубы. Каждый из них знает, что делать на поле в том или ином эпизоде. Обычно, когда есть такие игроки в команде, то завоевываются титулы. «Севилью» возглавляет квалифицированный тренер, который очень хорошо подкован тактически, хорошо организовывает игру. Сильная команда нашего уровня», – сказал Луческу.

Матч «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля. Начало – в 22:05.