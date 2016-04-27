Главный тренер «Нью-Йорк Космос»: «Мы контактировали с Тотти»

«Нью-Йорк Космос» контактировал с нападающим «Ромы» Франческо Тотти. Об этом рассказал главный тренер американского клуба Джованни Саварезе.

«В первую очередь должен сказать, что любой тренер, любой клуб, любая организация в мире заинтересованы в таком игроке, как Тотти – человеке, который всегда остается верным своей организации.

Не так много футболистов могут сказать, что провели всю карьеру в одном клубе и были так успешны, как Тотти. Думаю, можно вспомнить Рауля и пару игроков вроде Мальдини, которые всю жизнь провели в одной организации.

Думаю, Тотти все желали бы иметь в своей команде. Мы контактировали с ним. Была беседа, но это все, что я могу сказать на данный момент», – рассказал Саварезе.