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  • Главный тренер «Нью-Йорк Космос»: «Мы контактировали с Тотти»

Главный тренер «Нью-Йорк Космос»: «Мы контактировали с Тотти»

27 апреля 2016, 22:00
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«Нью-Йорк Космос» контактировал с нападающим «Ромы» Франческо Тотти. Об этом рассказал главный тренер американского клуба Джованни Саварезе.

«В первую очередь должен сказать, что любой тренер, любой клуб, любая организация в мире заинтересованы в таком игроке, как Тотти – человеке, который всегда остается верным своей организации.

Не так много футболистов могут сказать, что провели всю карьеру в одном клубе и были так успешны, как Тотти. Думаю, можно вспомнить Рауля и пару игроков вроде Мальдини, которые всю жизнь провели в одной организации.

Думаю, Тотти все желали бы иметь в своей команде. Мы контактировали с ним. Была беседа, но это все, что я могу сказать на данный момент», – рассказал Саварезе.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А США. МЛС Рома Тотти Франческо
Комментарии (1)
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88serega88
1461953805
Ну Рауль бы провел да не дали, а так в Шальке зажигал
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