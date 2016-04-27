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    Главный тренер «Нью-Йорк Космос»: «Мы контактировали с Тотти»

    «Нью-Йорк Космос» контактировал с нападающим «Ромы» Франческо Тотти. Об этом рассказал главный тренер американского клуба Джованни Саварезе.

    «В первую очередь должен сказать, что любой тренер, любой клуб, любая организация в мире заинтересованы в таком игроке, как Тотти – человеке, который всегда остается верным своей организации.

    Не так много футболистов могут сказать, что провели всю карьеру в одном клубе и были так успешны, как Тотти. Думаю, можно вспомнить Рауля и пару игроков вроде Мальдини, которые всю жизнь провели в одной организации.

    Думаю, Тотти все желали бы иметь в своей команде. Мы контактировали с ним. Была беседа, но это все, что я могу сказать на данный момент», – рассказал Саварезе.

    Источник: Goal.com

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    27.04.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 29 апреля 2016, 21:16

      Ну Рауль бы провел да не дали, а так в Шальке зажигал

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