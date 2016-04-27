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    Решение о присвоении стадиону «Зенита» названия «Крестовский» еще не принято

    Комитет по культуре Санкт-Петербурга не подтвердил информацию о том, что строящийся стадион «Зенита» на Крестовском острове будет называться «Крестовский».

    «В ходе заседания топонимической комиссии, по мнению экспертов, в качестве приоритетного было предложено название «Крестовский».

    Обращаем внимание, что в настоящее время стадион является строящимся объектом и решений о присвоении ему конкретного названия на уровне правительства Санкт-Петербурга не принято», – отмечается в сообщении комитета по культуре Петербурга.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 14:13
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 28 апреля 2016, 08:10

      В народе будут называть "Кресты", вам это нужно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 апреля 2016, 17:40

      Да уж подумайте над названием. Сделайте милость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      veltrener 27 апреля 2016, 17:22

      погнали на кресты))
      строили 10 лет, а теперь ещё и название могильное дали))) клоуны))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 27 апреля 2016, 16:44

      ДОЛГОСТРОЙ-АРЕНА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 27 апреля 2016, 15:57

      че мля за бантдитский Петербург? или может в зените у всех поганяла есть ну типа халк (живанильдо де соуза)или Дырка (лодыгин) ну как то так

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 апреля 2016, 15:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "WC-Арена"
      "Унитаз-Арена"
      "Очко"
      **************
      сколько хороших названий!! А им крестовский, боярский подавай))

      -9
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      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > REDWHITE_ 27 апреля 2016, 21:42

      не увлекайся туалетными играми )) они на тебя плохо влияют ))

      3
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