Решение о присвоении стадиону «Зенита» названия «Крестовский» еще не принято

В народе будут называть "Кресты", вам это нужно?
Комитет по культуре Санкт-Петербурга не подтвердил информацию о том, что строящийся стадион «Зенита» на Крестовском острове будет называться «Крестовский».
«В ходе заседания топонимической комиссии, по мнению экспертов, в качестве приоритетного было предложено название «Крестовский».
Обращаем внимание, что в настоящее время стадион является строящимся объектом и решений о присвоении ему конкретного названия на уровне правительства Санкт-Петербурга не принято», – отмечается в сообщении комитета по культуре Петербурга.