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    Коморовски покинет «Терек» в конце сезона

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что защитник Марцин Коморовски не будет выступать за грозненский клуб в следующем сезоне. Напомним, что поляк играл за «Терек» с 2012 года.

    «Контракт с Марцином Коморовским «Терек» продлевать не будет. По окончании сезона футболист получит статус свободного агента. Мне ничего не известно относительно его возможного перехода в «Легию». Но могу сказать, что зимой польский клуб хотел взять Коморовского в аренду. Однако Марцину пришлось сделать повторную операцию, и он остался в «Тереке», – прокомментировал ситуацию руководитель клуба.

    Источник: Известия

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    27.04.2016 10:26
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +312

      Zly 27 апреля 2016, 10:36

      Говорит ген.директор Терека, а покидает Кубань...эвано как

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Zly > Zly 27 апреля 2016, 13:13

      Исправились писаки

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