Агент Феллаини: «Мы не ведем переговоров с «Ромой»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини Лучиано Д'Онофрио рассказал о том, зачем его клиент посетил матч 35-го тура Серии А «Рома» – «Наполи» (1:0). Напомним, что СМИ после игры сообщили, что бельгиец может стать игроком «волков».

«Скорее всего, Маруан просто был в Риме в свой выходной день. На данный момент других новостей у меня нет. Лично я не выходил на связь с «Ромой» по поводу возможного трансфера. Реален ли такой переход? Вероятность есть», — сказал агент.

В текущем сезоне бельгийский полузащитник сыграл за «МЮ» 17 матчей и забил один гол.