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    Феллаини близок к переходу в «Рому»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может продолжить свою карьеру в итальянской «Роме». Дело в том, что бельгийский хавбек посетил встречу 35-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Наполи» (1:0), а после игры отправился на совместный ужин с тремя футболистами римского клуба, в числе которых был его соотечественник Раджа Наингголан.

    Как сообщает источник, «волки» готовят предложение английскому клубу по трансферу Феллаини размером в 15 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний полузащитник в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» отметился пятью голами и тремя голевыми передачами.

    Источник: Football Italia

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    26.04.2016 13:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +720

      Flydis 26 апреля 2016, 18:12

      сдулся он в МЮ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 апреля 2016, 14:04

      В Роме полузащита и так в поряде, Пьянич, Наинголан, Кейта, Де Росси, Стротман, Перотти, Зуканович...Накрена им Фелайни...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 > Dgad 26 апреля 2016, 14:54

      Пьянич уйдет, Кейта старый и уйдет скорее всего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      baltica 26 апреля 2016, 13:36

      шпала кудрявая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      United1488 26 апреля 2016, 13:23

      или в Наполи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 26 апреля 2016, 13:08

      была бы неплохо

      0
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