Мухаметшин: «Сегодня обсудим вопрос с долгами. Если не выплатят, дальше говорить не о чем»

Сегодня игроки «Мордовии» собираются побеседовать с руководством клуба о долгах по зарплате. Об этом рассказал нападающий саранского клуба Руслан Мухаметшин.

– Сегодня у нас первая тренировка после двухдневного перерыва. На ней обсудим вопрос с руководством и с ребятами решим, что делать.

– Как настроены вы лично?

– Я настроен на то, чтобы нам выплатили долги. Если этого не произойдет, разговаривать, думаю, дальше не о чем.

– Губернатор будет присутствовать на сегодняшней встрече?

– Нет. Только игроки, тренерский штаб и директор клуба. Послушаем, что нам расскажут. Обещали выплатить долги до 25 апреля. Мы надеялись на лучшее, но сейчас все очень тускло как-то, – сказал Мухаметшин.