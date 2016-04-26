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    «Кубань» подтвердила отставку Ташуева

    «Кубань» и главный тренер команды Сергей Ташуев пришли к соглашению о прекращении трудовых отношений. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарцев. Отмечается, что специалист покинул клуб по собственному желанию, а временно исполнять обязанности наставника желто-зеленых будет Арсен Папикян.

    «В первую очередь, я хотел бы поблагодарить Сергея Ташуева за его работу в клубе. Этот специалист пришел в команду в непростой момент и даже в сложных условиях старался выполнять свою работу достойно. В будущем хочется пожелать Сергею Абуезидовичу только светлых полос в тренерской карьере и исключительного успеха в работе», – прокомментировал отставку Ташуева генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка.

    После 25 туров «Кубань» занимает 14 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: ФК «Кубань»

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    26.04.2016 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      keksflow96 26 апреля 2016, 19:08

      Жаль :с

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 26 апреля 2016, 19:03

      да ясно дело что плохи дела... но наверно смена тренера для встряски на пару матчей, чтоб не вылететь и как то спастись

      1
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      Рейтинг: +80

      Devil56 26 апреля 2016, 18:58

      Зря команду бросил, не профессионально

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Devil56 26 апреля 2016, 19:23

      Да я думаю не он бросил, а его бросили.

      3
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