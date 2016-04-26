Соланке поставил условия «Челси»

Нападающий «Витесса» Доминик Соланке, права на которого принадлежал «Челси», готов продлить соглашение с лондонским клубом, но при соблюдении ряда условий. 18-летний футболист хочет увеличение недельного оклада на 50 тысяч фунтов, а также гарантию места в основной обойме. Стоит отметить, что сейчас Соланке получает 7 тысяч фунтов в неделю.

Действующее соглашение футболиста с «Челси» рассчитано до середины 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Голландии он провел на поле 24 матча, в которых семь раз поразил ворота соперника, а также однажды отдал результативную передачу.