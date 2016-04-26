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    Орлов: «Зенит» не смог сыграть с «Ростовом» на равных»

    Известный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов отметил игру Сердара Азмуна из «Ростова» в матче против санкт-петербургской команды.

    «Зенит» владел только одним преимуществом: в проценте владения мячом. Но мяч все время находился в середине поля, на своей половине. А в чужую штрафную зенитовцы почти не проникали! Только при счете 0:3 Джанаев несколько раз вступил в игру. Перед началом казалось, что нас ждет бой равных команд. Но «Зенит» не выдержал, не смог сыграть с «Ростовом» на равных.

    Отдельно хочу отметить Сердара Азмуна. Можно посчитать удивительным, что при росте 183 сантиметра он так здорово играет головой, переигрывает центральных защитников. Все за счет того, что он на какую-то долю секунды зависает в воздухе – это качество не футболиста даже, а волейболиста. Оказывается, его папа восемь лет играл за сборную Ирана по волейболу, к тому же в начале карьеры сам Сердар выбирал между футболом и волейболом. Что еще ценно: волейбол – игра в одно касание, нужно в воздухе моментально принять решение, куда и как пробить. Азмун рассказывает даже, что, когда приезжает в Иран, и сейчас тренируется с волейболистами. Мы часто говорим, как Олегу Шатову помог мини-футбол, а тут другой пример. После матча я пожал руку Азмуну и сказал ему: ты – суперигрок. И это действительно так: он никогда не принимает мяч, стоя на месте, всегда только в движении», – считает Орлов.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» закончился со счетом 3:0.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.04.2016 06:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3420

      FRZZ 26 апреля 2016, 12:49

      Сердар Азмун отличный игрок. Удивляюсь, как Рубин отпустил такого игрока.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      lange 26 апреля 2016, 12:26

      Вот и мы побывали в шкуре, прости Господи, кб болел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 26 апреля 2016, 12:22

      Я, болельщик Зенита, считаю, Михаил Кержаков более подходящий основной вратарь, чем Юрий. Я не видел у него фатальных ошибок, и пенальти брать он умеет( КС - Волга на последней минуте), надо дать Михаилу шанс.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 апреля 2016, 11:06

      Любая команда не застрахована от поражений и Зенит не исключение,тем более что играл в гостях! Но для команды с таким подбором игроков и главным тренером,результат 0-3 это просто недопустимо!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 26 апреля 2016, 09:35

      нельзя так было играть с ростовом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 26 апреля 2016, 09:22

      когда его с ТВ уберут!!!! Все матчи портит!!!!

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > Ardenn 26 апреля 2016, 15:47

      Только после тебя!!!!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 апреля 2016, 09:19

      Генаха заболел?
      Раздает комплименты чужим игрокам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 апреля 2016, 09:04

      Все стало на свои места...

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 апреля 2016, 08:21

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      Порвали ФК"Бомжевик"))))))

      -4
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK > REDWHITE_ 26 апреля 2016, 09:00

      Какие люди! Ну ка напомни мне, кто отымел свиней 5 2? Что какие там чемпионы не смогли обыграть Мордовию, которая в зоне вылета? О чем речь дядя?

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > REDWHITE_ 26 апреля 2016, 09:16

      Каждый тур на банане вас деби лов вертят, а всё продолжаете петь!ахахаахаха

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > С-Пб on-line 26 апреля 2016, 09:42

      Да он же из Свинодурдома. У него и справка есть.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > 26 апреля 2016, 09:45

      А первый гол, самый важный, из вне игры забили.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Zeff 26 апреля 2016, 16:45

      Гол забили по правилам, не нужно выдумывать, а нужно
      смотреть отчеты о матче. Там близко не было офсайда.

      -1
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      Рейтинг: +14

      Ruvar 26 апреля 2016, 07:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Альцгеймер, брысь с комментаторской будки.

      -4
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