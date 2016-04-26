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  • Реднапп: «Разговоры о том, что «Арсеналу» достаточно четвертого места – это промывка мозгов»

Реднапп: «Разговоры о том, что «Арсеналу» достаточно четвертого места – это промывка мозгов»

26 апреля 2016, 01:58
2

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился своим мнением о выступлении «Арсенала» в этом сезоне.

«Это похоже на День сурка. Мы уже столько раз видели, как «Арсеналу» не хватает идей – это выглядит так, словно они чего-то ждут. Когда Санчес не в форме, становится непонятно, кто будет забивать.

Похоже, они снова дохромают до четвертого места, и это, по-моему, скучно. Они заслуживают большего.

Нельзя продолжать в том же духе и думать, что четвертое место является для «Арсенала» достаточно хорошим результатом – это промывка мозгов. Они должны добиваться большего, должны выигрывать трофеи.

Вы можете сказать, что «Челси» и «МЮ» остались позади «Арсенала», но в этом сезоне у них был большой шанс, а они, к сожалению, упустили его.

Венгер может говорить что угодно, но «Арсенал» сам все проиграл в этом году, и тут все дело в тренере.

Иногда наступает момент, когда одни и те же речи тренера, повторяемые из года в год, становятся утомительными. Это работает, когда побеждаешь, но если нет, то приходит время перемен», – сказал Реднапп.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Реднапп Гарри
Комментарии (2)
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Wiskey
1461653746
Как не прискорбно но он прав!
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dolf666
1461835494
вся трагичность для Арсенала в том, что МЮ всё ещё способен обойти как Арсенал, так и МС, если два последних облажаются
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