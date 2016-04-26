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    Карпин: «Рано поверили»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после поражения в матче 33-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:3). По ходу встречи подопечные Карпина вели со счетом 2:0.

    – До 2:0 проблем в обороне не было вообще. Потом поверили в себя. Рано. По игре и по тактике что-то комментировать смысла не вижу.

    – Говорят, счет 2:0 самый опасный….

    – Я об этом и говорю. Видимо, поверили. Рано.

    – В последние десять минут счет 2:1 мог в 2:6 превратиться. Что случилось? Просто «развалились»?

    – Естественно, когда тебе забивают 2:1, нужно думать, как отыграть и еще забить. А если думаешь по-другому, то получается, как получается.

    – Как расцениваете шансы?

    – Как маленькие. Они как и были маленькими в декабре, такими и остались. Их все меньше и меньше.

    – Но надежда есть?

    – Конечно, надежда есть. Надежда умирает последней.

    – Как вы думаете, реально набрать 15 очков в 5 играх?

    – Если играть как в первом тайме до 2:0, то да, а если играть, как в конце второго тайма, то нет.

    – Что нужно, чтобы так играть?

    – Нужно выполнять установку.

    – Команда слаженная?

    – Когда смотришь первые 60 минут, думаешь, что команда слаженная, когда смотришь последние 20 минут, думаю, что нет.

    – Может, физики не хватает?

    – Дело не в физике, 100%. Мы перебегали все команды.

    – Ваше настроение после игры?

    – Плохое.

    – Успеет ли команда подготовиться к следующему матчу?

    – Конечно, успеет, впереди еще неделя.

    – Вы верите в футбольного бога?

    – Верю.

    – А почему тогда не получается победить?

    – Значит, что-то делали не так. Или делаем не так.

    – Много болельщиков было сегодня…

    – Болельщикам спасибо большое за поддержку, будем продолжать верить и надеяться, – приводит слова Карпина официальный сайт армавирского «Торпедо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 01:12
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 26 апреля 2016, 23:29

      Валера нормальный тренер и человек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 апреля 2016, 08:23

      Ждем Карпина в зените!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > REDWHITE_ 26 апреля 2016, 09:26

      Петушня диванная

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 апреля 2016, 07:19

      Отмазки сочинять проще всего... Жаль армавирцев, в Валеру "рано поверили"(с)...

      2
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