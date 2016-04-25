«Вольфсбург» официально расторг контракт с Бендтнером

В понедельник, 25 апреля, «Вольфсбург» официально объявил об уходе из клуба нападающего Никласа Бендтнера, с которым был расторгнут контракт, рассчитанный изначально до лета 2017 года. Еще в середине сезона он был отчислен из команды из-за постоянных нарушений дисциплины.

Датчанин перебрался в «Вольфсбург» в 2014 году на правах свободного агента. За это время он сыграл в 47 матчах, в которых забил девять голов. Известно, что интерес к футболисту проявлял московский «Спартак».