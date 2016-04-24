Сафонов: «Анжи» из всех команд РФПЛ пока производит самое слабое впечатление»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Кубанью» победу со счетом 2:1 одержат краснодарцы.

«Кубань» сейчас выглядит лучше. «Анжи» пока из всех команд производит самое слабое впечатление. Краснодарцам также нужно постараться избежать переходных матчей и брать очки. «Кубань» может, когда захочет, как показала, например, игра со «Спартаком», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».