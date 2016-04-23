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  • Горлукович: «Поменял бы в «Спартаке» центральных защитников – они недостойны быть в клубе»

Горлукович: «Поменял бы в «Спартаке» центральных защитников – они недостойны быть в клубе»

23 апреля 2016, 19:20
2

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович критично отозвался об игре центральных защитников красно-белых в нынешнем сезоне.

«Проблему последних лет в «Спартаке» – игру в обороне – очередной тренерский штаб вновь решить не смог. В каждой игре, за исключением одной-двух, соперник имел по четыре-пять явных голевых моментов. И лишь везение, что «Спартак» не пропускал много.

Будь у меня возможность, я бы поменял центральных защитников. Они недостойны быть в «Спартаке». Боккетти? Безобразие, как он играет, хотя пару лет назад итальянец смотрелся здорово. А если исходить из того, кто есть в обойме тренеров, то странно, что они не смогли за 24 матча выбрать основную связку оборонцев. И все же, главная претензия не к футболистам, а к штабу, который не может донести свои требования до своих подопечных. И так продолжается более 10 лет», – сказал Горлукович.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Горлукович Сергей
Комментарии (2)
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PNZ1985
1461428894
Пока раковая опухоль сидит во главе развивают менеджмент и собирания бабла с болел, а на выход зеро.. Жаль армию фанов! Позорище играть так с днищем …
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plehanov6
1461476865
Мне кажется Горлукович метит на место Аленичева, потому и поносит тренерский штаб. Фу, противно!
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