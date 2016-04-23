Горлукович: «Поменял бы в «Спартаке» центральных защитников – они недостойны быть в клубе»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович критично отозвался об игре центральных защитников красно-белых в нынешнем сезоне.

«Проблему последних лет в «Спартаке» – игру в обороне – очередной тренерский штаб вновь решить не смог. В каждой игре, за исключением одной-двух, соперник имел по четыре-пять явных голевых моментов. И лишь везение, что «Спартак» не пропускал много.

Будь у меня возможность, я бы поменял центральных защитников. Они недостойны быть в «Спартаке». Боккетти? Безобразие, как он играет, хотя пару лет назад итальянец смотрелся здорово. А если исходить из того, кто есть в обойме тренеров, то странно, что они не смогли за 24 матча выбрать основную связку оборонцев. И все же, главная претензия не к футболистам, а к штабу, который не может донести свои требования до своих подопечных. И так продолжается более 10 лет», – сказал Горлукович.