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    Мустафин: «Хотели забить еще»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).

    «Нам в любом матче сейчас надо играть на победу, но и ничья является неплохим результатом в сегодняшней игре. В первом тайме ребята выполнили план, забили гол. Во второй половине придерживались той же схемы игры, но при стандарте не доработали, пропустили гол.

    При втором мяче тоже были проблемы в обороне. Слава богу, быстро вернулись в игру, сравняли счет. Естественно, хотели забить еще, но это футбол. Будем двигаться дальше.

    Задача – попасть в переходные игры. Есть проблемы в финансовом плане, но они решаемы. Думаю, все контрактные обязательства будут выполнены. Глава республики свое слово держит», – сказал Мустафин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 24 апреля 2016, 00:51

      Мустафин: «Хотели забить еще»
      забили парочку и хватит... этого им было достаточно чтобы уходить с матча окольными путями со своего стадиона

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