Мустафин: «Хотели забить еще»
забили парочку и хватит... этого им было достаточно чтобы уходить с матча окольными путями со своего стадиона
Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).
«Нам в любом матче сейчас надо играть на победу, но и ничья является неплохим результатом в сегодняшней игре. В первом тайме ребята выполнили план, забили гол. Во второй половине придерживались той же схемы игры, но при стандарте не доработали, пропустили гол.
При втором мяче тоже были проблемы в обороне. Слава богу, быстро вернулись в игру, сравняли счет. Естественно, хотели забить еще, но это футбол. Будем двигаться дальше.
Задача – попасть в переходные игры. Есть проблемы в финансовом плане, но они решаемы. Думаю, все контрактные обязательства будут выполнены. Глава республики свое слово держит», – сказал Мустафин.