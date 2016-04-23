Тохир намерен продать «Интер» в ближайшие несколько лет

Владелец «Интера» Эрик Тохир намерен продать миланский клуб в течении нескольких ближайших лет. Этим летом 20% акций «нерадзурри» собирается приобрести конгломерат Suning Commerce Group, владеющий также китайским «Цзянсу Сунин». Полностью выкупить сине-черных у Тохира конгломерат может в последующие два-три года.

Индонезийский бизнесмен не доволен, что «Интеру» никак не удается возобновить выступления в Лиге чемпионов. Кроме того, Тохира перестала устраивать жизнь в Италии.

Напомним, последний финансовый год для миланцев стал весьма убыточным: клуб потерял 140 миллионов евро. Отмечается, что Тохир может «заменить» «Интер» на «Фулхэм», выступающий нынче в Чемпионшипе.