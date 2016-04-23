«Вест Хэм» готов предложить 31,5 миллиона за Батшуайи

Нападающий «Марселя» Миши Бaтшуайи может перебраться в АПЛ, где интерес к нему проявляет «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы потратить на приобретение игрока 31,5 миллиона фунтов.

Другой лондонский клуб «Тоттенхэм» также не против заполучить 22-летнего бельгийца. Отмечается, что таким образом наставник «шпор» Маурисио Покеттино хочет снизить нагрузку на основную ударную силу команды в лице Гарри Кейна. Также Батшуайи входит в сферу интересов «Ювентуса».

В текущем розыгрыше Лиги 1 футболист провел 33 поединка, забив 15 мячей.