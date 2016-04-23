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    Мельгарехо: «Хотел бы играть в России всю жизнь»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о том, как проходит его адаптация в столичной команде. Напомним, что зимой парагваец перешел в московский клуб из «Кубани».

    – Я доволен. Играю за один из величайших клубов России. Я рад, что они поверили в меня, и жду, что очень скоро смогу доказать людям, что они сделали это не зря.

    Я тут совсем недолго, понемногу приживаюсь, но требуется время, чтобы найти взаимопонимание с партнерами на поле. Сейчас я постараюсь выложиться на максимум в шести предстоящих встречах. К концу этого сезона я должен максимально адаптироваться, чтобы быть готовым к следующему.

    – Что думаете о своем будущем? Хотелось бы остаться в России или уехать в Европу?

    – Мне нравится в России, сейчас я бы сказал, что хотел бы играть здесь всю жизнь. Но все может быть. Поэтому время покажет, что будет дальше.

    – А предложений от клубов из Европы нет?

    – Сейчас нет, я только приехал в «Спартак», планирую провести здесь много лет, играя в футбол и забивая голы.

    Источник: Р-Спорт

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    23.04.2016 11:54
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +15

      roma1984007 23 апреля 2016, 15:52

      Все верно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 23 апреля 2016, 15:48

      Чую сегодня забьет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      bk-oleg 23 апреля 2016, 15:07

      Левый игрочишка!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 23 апреля 2016, 15:02

      Бабло побеждает зло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 23 апреля 2016, 14:19

      такой наивный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 23 апреля 2016, 13:59

      Уже сейчас пишут, что Титов на тренировках выглядит техничнее, чем Мельгарехо, а через год иначе чем шлак этого парня называть не будут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 апреля 2016, 13:34

      все так поначалу говорят))...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 апреля 2016, 12:28

      после каждого отпуска этот делавар набирает 10 кг лишнего веса,а потом полсезона его сбрасывает на лавке запасных

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 23 апреля 2016, 12:18

      где ещё такую шару получит....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 апреля 2016, 12:15

      Конечно хотел бы всю жизнь играть в России, там откуда ты родом едва ли премьер-министр получает такую зарплату

      2
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