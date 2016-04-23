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    Нигматуллин: «Горжусь своим рекордом»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин говоря о сухой серии стража ворот «Ростова» Сослана Джанаева (630 минут) вспомнил о своем рекорде. Напомним, что именно Нигматуллин является рекордсменом чемпионата России по сухим минутам (939).

    «Мой рекорд? Любой, кто в такой ситуации скажет, что ему все равно, слукавит. А я кривить душой не буду. Горжусь. При этом понимаю, что рекорды на то и существуют, чтобы их били.

    Кто внес больший вклад в рекорд? Сложно говорить о соотношении факторов, считать в процентах. Принижать свои заслуги не хочется. На протяжении тех 10 с половиной матчей мне били три пенальти, и все не забили. С другой стороны, наши защитники тогда, безусловно, играли очень слаженно», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2016 07:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2016, 17:21

      балабол

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 23 апреля 2016, 15:39

      сегодня,вероятно, все и закончится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 23 апреля 2016, 11:14

      не думаю, что Джанаев побьет рекорд...

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Arhadiavol 23 апреля 2016, 15:14

      в сладких снах..

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 апреля 2016, 08:15

      зря ушел в италию, загубил карьеру

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