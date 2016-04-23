Ребров: «Критика? Последние года три в «Спартаке» стал реагировать гораздо спокойнее»

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как ему удается справляться с критикой в свой адрес.

«Критика? Последние года три в «Спартаке» стал реагировать гораздо спокойнее. Раньше, бывало, каждое слово вычитывал. Случалось, даже расстраивался, когда считал, что обвинения в мой адрес незаслуженны. «Спартак» всегда в центре внимания. О нем много и по-разному пишут. И даже если ты что-то пропустил, друзья обязательно мне скинут ознакомиться. Причем даже не всегда то, что меня может порадовать. Но в какой-то момент понял: если буду на всe болезненно реагировать, то просто сойду с ума.

Есть ли журналист, которому не дам интервью? К счастью, пока нет. Просто знаком со многими вашими коллегами и знаю, как с ними общаться. Кто-то из них нравится больше, кто-то – меньше. Я понимаю, что у каждого своя работа, которую следует уважать», — сказал голкипер.