Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Минасов: «Негодяи обвинили Джанаева в нечестной игре, и он надломился»

    Бывший агент вратаря «Ростова» Сослана Джанаева Арсен Минасов поделился своим мнением о том, почему голкипер не попадает в состав сборной России.

    – Вопрос к тренерам сборной. Я всегда говорил и говорю, что Сослан – один из лучших в стране. Все пишут сейчас о «Ростове», но Джанаев и в «Спартаке», и в аренде в «Тереке» имел отличную статистику. Просто в Грозном в игре со «Спартаком» после стыка с Веллитоном удалили не бразильца, а Сослана, и вскоре после этого Черчесов перестал ему доверять. А сегодня, на мой взгляд, Джанаев второй в стране вратарь. После Акинфеева.

    – Чего в его взлете больше – собственно вратарского прогресса или умения Бердыева выстраивать оборону?

    – Его сегодняшняя игра – огромная заслуга Виталия Кафанова, тренера вратарей, и самого Сослана. Он всегда умел и любил тренироваться, но, на мой взгляд, была проблема с психологией. Мальчик стал рано играть в «Спартаке», пропустил несколько важных мячей. Негодяи лживо обвинили его в нечестной игре, и он надломился.

    – Какие негодяи, вы о ком?

    – Они прочитают и все поймут. Они, кстати, непорядочные люди. Я говорю об играх с ЦСКА и «Крыльями». Джанаев – не первый такой у Кафанова. Вспомните Козко, Рыжикова… Это система. Кафанов умеет работать, и сейчас Джанаев ломится в сборную, – сказал Минасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2016 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 апреля 2016, 10:09

      А, кстати, негодяи бывают порядочными людьми?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      Baggio1986 23 апреля 2016, 09:09

      Ха,негодяи!!! Из-за его кривых рук Спартак не стал чемпионом!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Baggio1986 23 апреля 2016, 09:21

      Спартак не стал чемпионом из-за кривых ног.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Игорюха - „мыльные руки“ 23 апреля 2016, 02:20

      Все нормально пацаны, я поймаю.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Игорюха - „мыльные руки“ 23 апреля 2016, 15:39

      Ты уже от Ростова поймал)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11