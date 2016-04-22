Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глушаков: «У «Спартака» есть будущее»

22 апреля 2016, 18:55
1

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, сыгравший сегодня за молодежную команду красно-белых в матче против «Мордовии», поделился своими впечатлениями. Напомним, что российский хавбек не сможет в ближайшем туре помочь основной команде из-за перебора желтых карточек.

– В молодежке вы вышли капитаном. Удивились?

– Это тренер решил. Мое участие в игре было запланировано из-за дисквалификации. На неделе поговорили с Аленичевым, что сыграем с Макеевым и Ананидзе. Это важно для игрового тонуса. Так что решение обоюдное.

– Как оцените игру с «Мордовией"?

– Обычная игра, получил физическую нагрузку. Чтобы неделя не выпадала из жизни, был в игровом тонусе.

– Против молодежи непривычно было играть?

– В любом в матче играть тяжело. Молодым есть что доказывать. Против «Спартака» им важно показать себя, вдруг кто присмотрит их.

– Молодые спартаковцы равнялись на вас?

– Все нормально, где-то подсказывал.

– Увидели, что кто-то в ближайшее время может подтянуться к основе?

– Много хороших ребят, кого-то выделять неправильно. Будущее у «Спартака» есть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Молодежное первенство Спартак М (мол) Глушаков Денис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1461358760
нету
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
2
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
3
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Все новости
Все новости
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
«Локомотив» принял важное решение по Хохлову
2025.12.27 16:34
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
ФотоОпределился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
2025.10.19 09:56
5
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
2025.09.05 13:49
5
Появилось объяснение, почему «Зенит» не пустил на матч своего экс-игрока
2025.08.27 10:49
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Видео«Все, я поплыла»: комичное послематчевое интервью из МФЛ
2025.08.19 20:22
2
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
2025.07.25 15:23
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
2025.07.21 12:32
2
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА
2025.07.19 15:22
37
ВидеоСтало известно, с чего Челестини начал работу в ЦСКА
2025.06.20 19:23
2
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Болельщики «Спартака» подрались между собой
2025.03.14 12:00
31
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+