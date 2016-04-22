Глушаков: «У «Спартака» есть будущее»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, сыгравший сегодня за молодежную команду красно-белых в матче против «Мордовии», поделился своими впечатлениями. Напомним, что российский хавбек не сможет в ближайшем туре помочь основной команде из-за перебора желтых карточек.

– В молодежке вы вышли капитаном. Удивились?

– Это тренер решил. Мое участие в игре было запланировано из-за дисквалификации. На неделе поговорили с Аленичевым, что сыграем с Макеевым и Ананидзе. Это важно для игрового тонуса. Так что решение обоюдное.

– Как оцените игру с «Мордовией"?

– Обычная игра, получил физическую нагрузку. Чтобы неделя не выпадала из жизни, был в игровом тонусе.

– Против молодежи непривычно было играть?

– В любом в матче играть тяжело. Молодым есть что доказывать. Против «Спартака» им важно показать себя, вдруг кто присмотрит их.

– Молодые спартаковцы равнялись на вас?

– Все нормально, где-то подсказывал.

– Увидели, что кто-то в ближайшее время может подтянуться к основе?

– Много хороших ребят, кого-то выделять неправильно. Будущее у «Спартака» есть.