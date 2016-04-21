«Удинезе» подтвердил интерес «Ливерпуля» к Зелински

Полузащитник «Эмполи» Петр Зелински, права на которого принадлежат «Удинезе», может продолжить свою карьеру в «Ливерпуле». Заинтересованность английского клуба в игроке подтвердил спортивный директор черно-белых Кристиано Джаретта.

«Существует конкретный интерес «Ливерпуля» к Зелински. Он неплохо себя проявляет в этом сезоне и этим привлек внимание клубов английской Премьер-лиги», – сказал Джаретта.

Сообщается, что помимо мерсисайдцев в услугах польского хавбека заинтересованы «Ювентус» и «Рома». В текущем сезоне итальянской Серии А 21-летний футболист в 31 матче отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.