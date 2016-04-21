Ташуев: «Зенит в соперниках или «Анжи» – не важно, «Кубани» нужно в каждом матче цепляться за очки»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал степени принципиальности предстоящего матча против «Анжи» в 25 туре российской Премьер-лиги.

«Нет такого, что какой-то соперник принципиальный, а какой-то нет. У нас есть турнирные задачи, все прекрасно понимают, что идет борьба за выживание. Ясно, что игра важная. Даже если бы мы играли за восьмое место, все равно она была бы важная. Будет ли матч с «Анжи» принципиальным лично для меня? Конечно, нет. У меня 24 года тренерской карьеры. И нет значения, против какого соперника играть.

Ответственность повышенная. Ясно, что это большой адреналин, и не все справляются, особенно молодые ребята. Давление ощущается, потому что нет права на ошибку, но все равно кто-то ошибается. Мы будем все делать, чтобы остаться в Премьер-лиге. Сейчас нет смысла считать, как получится, нужно в каждом матче, невзирая на соперника – «Зенит» это или «Анжи» – цепляться за очки», – заявил Ташуев.