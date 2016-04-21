Ходжсон: «Англия сделала выводы из своих ошибок»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился своим мнением о перспективах своей команды на предстоящем чемпионате Европы 2016 года.

«Думается, мы сделали выводы из наших ошибок, из нашего неудачного опыта выступления на двух предыдущих международных крупных турнирах. Мы прошли через это, и я считаю, что это даст нам некоторое преимущество.

На Евро с нами могут случится вещи, которые мы уже проходили в прошлом. И сейчас у меня будет возможность принять более успешные и правильные решения, нежели я делал во время своего первого турнира.

Думаю, мы хорошо готовы к чемпионату. У нас молодой состав. Я считаю это нашим преимуществом, потому что, когда у тебя за плечами много провалов и неудач – это давит на тебя», – отметил Ходжсон.