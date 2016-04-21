Георгиев ждет истечения срока контракта с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев рассказал о своем положении в казанском клубе.

«Я сейчас не тренируюсь с «Рубином». Занимаюсь индивидуально. Жду, когда срок действия контракта истечет. «Рубин» исправно перечисляет зарплату.

У меня много предложений от разных клубов. Есть и из чемпионата России, от европейских команд. Даже из далеких стран. Но пока не буду называть конкретные клубы. Посмотрю, от кого будет наилучшее предложение», – сказал Георгиев.

Напомним, что в нынешнем календарном году не провел за «Рубин» ни минуты на поле.