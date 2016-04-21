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    Головин: «Постараемся победить «Зенит» в финале Кубка России»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который отметился дублем в полуфинальном матче Кубка России с «Краснодаром», отметил поддержку болельщиков клуба.

    «Мы все герои! То, что удалось забить – очень хорошо, но здесь есть большая доля везения. Установка была обычной – попытаться стать лидерами на поле, атаковать. Думаю, у нас это получилось. Хорошо, что удалось забить три мяча.

    Забивал и раньше такие голы, но только на юношеском уровне, в летнем первенстве за команду 1996 года рождения. Примерно такой же гол был.

    Какие ожидания от финала? Выйдем с боевым настроением, постараемся победить. Большое спасибо нашим болельщикам! Их поддержка очень важна для нас», – сказал Головин.

    Напомним, что финал Кубка России пройдет в Казани 2 мая.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.04.2016 13:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Dimasik181818 22 апреля 2016, 13:07

      он лучший!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 апреля 2016, 18:16

      парень , ты еше никто,а уже превращаешься в Широкова...

      -2
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