Кутепов: «Новый контракт со «Спартаком»? Доживем до лета, а там посмотрим»

Защитник «Спартака» и «Спартака-2» Илья Кутепов высказал мнение по поводу своего будущего в стане красно-белых.

– Вы наблюдали за матчем в Петербурге со скамейки запасных, как и во всех предыдущих играх весеннего отрезка РФПЛ. Хотя осенью, казалось, стали игроком стартового состава. Есть понимание, почему?

– Таков выбор тренера. Он считает, что мои конкуренты сильнее.

– Есть другая версия. Якобы вы не хотите продлевать истекающий летом 2017 года контракт со «Спартаком» на прежних условиях. Правда?

– Без комментариев.

– Для 22-летнего футболиста важно играть, чтобы расти. ФНЛ дает вам такую возможность?

– Скорости, техника и прочее в ФНЛ, конечно, уровнем ниже, чем в РФПЛ. Но для меня сейчас важна игровая практика. Если играть в основном составе нет возможности, буду выступать во втором эшелоне.

– Как будете действовать летом, если ситуация не изменится?

– Доживем до лета, а там посмотрим.