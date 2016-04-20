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    Бобер: «В «Мордовии» не получаем зарплату четвертый месяц; думаем, как быть дальше»

    Хавбек «Мордовии» Антон Бобер поделился информацией о текущем финансовом положении в саранском клубе.

    «Давайте дождемся развития этой ситуации. Потому что если коллективное письмо будет, то оно будет подписано всеми игроками и официально отправлено руководству.

    Дело обстоит так, что имеется финансовая задолженность за три месяца. Сейчас уже четвертый пошел. Плюс нам должны еще часть премиальных за прошлый год. Поэтому в данный момент мы думаем, что и как дальше делать.

    Есть всякие разные наметки, и есть люди, которые конкретно занимаются этой ситуацией. Но как все будет – пока неизвестно», – сказал Бобер.

    Источник: Eurofootball

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    20.04.2016 20:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2016, 16:00

      Поэтому с ЦСКА цирк устроили. Жить то надо.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 апреля 2016, 20:41

      Грызть осину, строить плотину.

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