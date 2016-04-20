«Барселона» не будет избавляться от Неймара

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре опроверг информацию о желании клуба избавиться от бразильского нападающего Неймара.

«Эти слухи появляются с завидным постоянством, но я уже говорил ранее, что мы очень довольны Неймаром и не планируем его продавать. Когда Неймар присоединился к «Барселоне», он пожертвовал финансами, потому что другие клубы собирались предложить ему больше. Он перешел к нам, потому что хотел играть в хороший футбол вместе с Месси и выигрывать трофеи.

В этом сезоне он выглядит впечатляюще. Жаль, что он не забивает в последнее время, или то, что некоторые вещи пошли не так, как он хотел, породили определенные комментарии. Но все это – лишь слухи», – рассказал Местре.

Известно, что «ПСЖ» готов заплатить 193 миллиона евро за футболиста сборной Бразилии.