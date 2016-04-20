Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Инфантино высказал слова восхищения «Спартаку»

20 апреля 2016, 15:55
7

Президент ФИФА Джанни Инфантино побывал на московском стадионе «Открытие Арена», на котором свои матчи проводит столичный «Спартак».

«Для меня удовольствие быть здесь. Потрясающе красивый стадион. Мне говорили, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Сам я не в курсе, но здесь все меня в этом уверяют. Замечательно, что после 90 лет у клуба наконец появился свой дом. Хочу высказать слова восхищения народной команде «Спартак».

Если сравнить этот стадион и тот, что я видел в 1997-м – это небо и земля. Конечно, будут построены еще арены к чемпионату мира. Когда я впервые был на футболе в Москве, на матче «Спартак» – «Интер», газон потрогать было невозможно, ведь снега было по колено. Сейчас поле стадиона «Открытие Арена» в великолепном состоянии. Как сказал советник ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан, на таком поле плохо играть в футбол невозможно!» – заявил Инфантино.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Спартак Инфантино Джанни
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1461157610
Жёпы щас у многих загорятся.
Ответить
Untitled-1
1461158169
для Спартака нет ничего невозможного!
Ответить
Denis SPb
1461158565
Невозможно)))) Абсолютно невозможно)))
Ответить
alp
1461159254
ты еще на Зенит-арена небыл. ваще обо%&$%!
Ответить
NNNN-4
1462469736
Это он еще Торпедо( мс) не видел
Ответить
Главные новости
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
1
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
1
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
2
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
9
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Все новости
Все новости
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
ФотоГрязный поступок Доннаруммы в матче с Боснией
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+