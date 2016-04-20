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    Пьянич заменит Верратти в «ПСЖ»

    Продолжаются разговоры о возможном уходе одного из лидеров «Ромы» Миралема Пьянича, сообщает La Repubblica. На этот раз речь идет о переходе в «ПСЖ». В случае, если парижане продадут Марко Верратти «Барселоне», то Пьянич должен будет заменить его.

    «ПСЖ» придется выложить за игрока «Ромы» минимум 45 миллионов евро – именно такая сумма прописана в качестве отступных в его контракте. Известно, что в услугах Пьянича заинтересованы «Челси» и «Бавария».

    По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 13:44
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