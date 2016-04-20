Кутепов: «Карпин – квалифицированный тренер»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Валерию Карпину.

«Ездил на сборы под его руководством. Квалифицированный тренер. Его результаты в «Спартаке» говорят сами за себя. Все-таки два серебра чемпионата России.

Его «Торпедо"? Хорошая команда. Боевая. Физически очень сильная. Не сказать, что они играют в суперкомбинационный футбол. Больше силовой борьбы, подач», — сказал футболист.

Напомним, что сейчас Карпин занимает должность главного тренера армавирского «Торпедо».