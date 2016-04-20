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Кутепов: «Карпин – квалифицированный тренер»

20 апреля 2016, 11:33
9

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Валерию Карпину.

«Ездил на сборы под его руководством. Квалифицированный тренер. Его результаты в «Спартаке» говорят сами за себя. Все-таки два серебра чемпионата России.

Его «Торпедо"? Хорошая команда. Боевая. Физически очень сильная. Не сказать, что они играют в суперкомбинационный футбол. Больше силовой борьбы, подач», — сказал футболист.

Напомним, что сейчас Карпин занимает должность главного тренера армавирского «Торпедо».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Карпин Валерий
Комментарии (9)
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kella
1461142256
Настоящие его результаты говорят сами за себя.
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Zeff
1461142899
Может кончился он, как тренер?
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maluxars
1461143658
Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru
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glumm
1461145210
Уровня областного чемпионата
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шеффилд таун
1461157962
Прикалуется!!!??
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СЛАВА 81
1461173350
Я таково же мнения, Кутепов. Почему не ценят Карпина ? Он классный тренер. А второго места, как и кубка России , мы еще не скоро увидим.
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APchelov
1461217165
А те, кому не нравится жизнь при нынешней власти, мечтают вернуть Сталина
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