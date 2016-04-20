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    Кутепов: «Карпин – квалифицированный тренер»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Валерию Карпину.

    «Ездил на сборы под его руководством. Квалифицированный тренер. Его результаты в «Спартаке» говорят сами за себя. Все-таки два серебра чемпионата России.

    Его «Торпедо"? Хорошая команда. Боевая. Физически очень сильная. Не сказать, что они играют в суперкомбинационный футбол. Больше силовой борьбы, подач», — сказал футболист.

    Напомним, что сейчас Карпин занимает должность главного тренера армавирского «Торпедо».

    Источник: «Советский спорт»

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    20.04.2016 11:33
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 апреля 2016, 08:39

      А те, кому не нравится жизнь при нынешней власти, мечтают вернуть Сталина

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 апреля 2016, 20:29

      Я таково же мнения, Кутепов. Почему не ценят Карпина ? Он классный тренер. А второго места, как и кубка России , мы еще не скоро увидим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 20 апреля 2016, 16:12

      Прикалуется!!!??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      glumm 20 апреля 2016, 12:40

      Уровня областного чемпионата

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      maluxars 20 апреля 2016, 12:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 12:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Может кончился он, как тренер?

      -4
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      Рейтинг: +399

      kella 20 апреля 2016, 11:50

      Настоящие его результаты говорят сами за себя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi > kella 20 апреля 2016, 11:52

      он лучший из всех кто был и есть в спартаке. будь то ген.директором то тренером. с таким же составом и даже хуже взял 2 серебра

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      зуб даю > SPARTAK-ARMANi 20 апреля 2016, 14:51

      это факт

      2
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