Брокки: «Хочу войти в историю «Милана»

Новый главный тренер «Милана» Кристиан Брокки подчеркнул, что ему хотелось бы проработать в миланском клубе всю карьеру.

«Работа в «Милане» – огромная возможность для меня. Нужно воспользоваться ей по максимуму с самого первого дня. Хочется работать здесь всегда, чтобы войти в историю клуба. Но сейчас я об этом не думаю. Сейчас стараюсь достичь конкретных целей», – заявил он.

Напомним, что Брокки сменил на должности Синишу Михайловича.