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    Брокки: «Хочу войти в историю «Милана»

    Новый главный тренер «Милана» Кристиан Брокки подчеркнул, что ему хотелось бы проработать в миланском клубе всю карьеру.

    «Работа в «Милане» – огромная возможность для меня. Нужно воспользоваться ей по максимуму с самого первого дня. Хочется работать здесь всегда, чтобы войти в историю клуба. Но сейчас я об этом не думаю. Сейчас стараюсь достичь конкретных целей», – заявил он.

    Напомним, что Брокки сменил на должности Синишу Михайловича.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    19.04.2016 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 19 апреля 2016, 15:30

      Сори Майкл. Миссия эта на данный момент не выполнима. Надо команде лидера. А такого нет. как Ибра например

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