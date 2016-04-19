Покеттино: «Мы хотим давить на «Лестер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино оценил игру своих подопечных в матче 34-го тура АПЛ против «Стока» (4:0).

«Это был отличный матч, и я очень доволен выступлением. Мы все еще боремся. Мы хотим сражаться и давить на «Лестер».

Сегодня я очень горд. «Сток» хотел выиграть матч, но мы показали характер. Возможно, этот матч из тех, которыми можно гордиться больше всего, ведь характер помог нам справиться с давлением.

Мы показали желание и страсть. Моя команда играет со страстью и заслуживает похвалы за этот сезон», – сказал Покеттино.