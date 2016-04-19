Кейн: «После потери очков «Лестером» я не мог дождаться нашего матча»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу во встрече 34-го тура АПЛ против «Стока» (4:0). Лондонцы воспользовались потерей очков «Лестером» и сократили отрыв от лидера.

«Вот это матч! Играть здесь всегда тяжело, и то, как мы одержали победу, показывает, какой командой мы являемся.

Мы забили четыре, а могли бы забить шесть или семь. Это одно из наших лучших выступлений в этом сезоне, но мы можем играть так всегда. «Лестер» потерял очки, и мне не терпелось сыграть сегодня. Пришлось ждать полтора дня», – сказал Кейн.