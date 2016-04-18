«Рома» не будет продлевать контракт с Тотти

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, вероятно, покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что руководство римлян приняло решение не продлевать соглашение с футболистом, которое истекает летом этого года. По информации источника, 39-летний игрок может продолжить свою карьеру в МЛС.

Напомним, у Тотти были конфликты с главным тренером Лучано Спаллетти и руководством «Ромы» из-за того, что футболист не получал желаемого количества игровой практики.

В текущем сезоне Тотти провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.