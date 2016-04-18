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«Рома» не будет продлевать контракт с Тотти

18 апреля 2016, 22:18
19

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, вероятно, покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что руководство римлян приняло решение не продлевать соглашение с футболистом, которое истекает летом этого года. По информации источника, 39-летний игрок может продолжить свою карьеру в МЛС.

Напомним, у Тотти были конфликты с главным тренером Лучано Спаллетти и руководством «Ромы» из-за того, что футболист не получал желаемого количества игровой практики.

В текущем сезоне Тотти провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо
Комментарии (19)
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de bruyne
1461009857
Всю молодость и тащил рому конце не нужен... обидно
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Tri
1461016837
В МЛС хороший чемпионат, то, что там Робби Кин делает, это просто фантастика.
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Aiur
1461023443
В Китай его!
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agul_BEDUK
1461035126
вот гады
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woyser
1461036244
Живая легенда Ромы! Болелы руководство не поймут.
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Kugal
1461037969
Дайте Тотти поиграть нелюди !
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glumm
1461040793
Пора в тренеры переходить
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vlalvl
1461041391
Император без империи.
Ответить
BlackMurder
1461044345
Проще тренера выкинуть, чем легенду терять
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roman230582
1461059123
39 лет очень много для футболиста
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