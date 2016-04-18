Черышев: «Это была большая игра!»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поздравил команду с победой над «Барселоной». Из-за травмы сам Черышев не смог принять в ней участие.

«Поздравляю команду. Большая игра! Спасибо, что вспомнили обо мне», – написал Черышев в своем твиттере.

Стоит отметить, что футболисты «Валенсии» посвятили победу травмированному Черышеву. Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.