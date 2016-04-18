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Черышев: «Это была большая игра!»

18 апреля 2016, 06:15
3

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поздравил команду с победой над «Барселоной». Из-за травмы сам Черышев не смог принять в ней участие.

«Поздравляю команду. Большая игра! Спасибо, что вспомнили обо мне», – написал Черышев в своем твиттере.

Стоит отметить, что футболисты «Валенсии» посвятили победу травмированному Черышеву. Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Испания Валенсия Барселона Черышев Денис
Комментарии (3)
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калач
1460962026
Черышев затащил
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Den_777
1460964662
В следующем туре возвращается в строй, Валенсия вообще проигрывать не будет.
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ЖОРРО
1461099122
Жаль Денис не приложил к этому ногу...((
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