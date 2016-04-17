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    Конте рассчитывает приобрести в «Челси» Паредеса

    Будущий главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает подыскивать варианты усиления для своего нового клуба. Итальянский специалист рассматривает кандидатуру хавбека «Ромы» Леандро Паредеса. Нынешний сезон 21-летний аргентинец проводит на правах аренды в «Эмполи». Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль».

    Сообщается, что судьба Паредеса в римском клубе будет решаться после его возвращения с Олимпийских игр в Бразилии. Сам полузащитник не намерен покидать «джаллоросси», однако римский клуб может принять предложение «Челси», если оно удовлетворит руководство.

    В нынешнем сезоне Паредес принял участие в 29-и играх Серии А, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Tribalfootball

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    17.04.2016 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 апреля 2016, 03:19

      Пол Ромы уже в мыслях перетащил. Если бы...

      1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 21:55

      Конте пока следует голову забивать EVRO 2016 а он уже об Челси думает,так можно везде обосра...ся

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