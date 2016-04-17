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    Молло: «Вопрос с моим будущем в «Крыльях Советов» будем решать по завершении сезона»

    Хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (1:0) в игре 24-го тура РФПЛ, а также заявил, что вопрос о его дальнейшей судьбе в самарском клубе будет решаться по завершении сезона.

    «Можно ли назвать победу «Крыльев Советов» справедливой? Не знаю, мы хорошо сыграли и победили.

    Что касается моего будущего в команде, то сейчас все мои мысли о ближайших играх с «Уралом» и «Краснодаром». О контракте поговорим по завершении сезона», – сказал Молло.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12320

      Вомбат 17 апреля 2016, 23:25

      Чего тут говорить - сматываться надо. Игрок европейского уровня выступающий за аутсайдера РФПЛ - это просто нелепо.

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      Рейтинг: +18

      Organic_khn > Вомбат 17 апреля 2016, 23:52


      Вомбат, ну Вам виднее, кто аутсайдер )))
      Крылья сейчас на 10 месте всего... а не на 15 или 16... и в прошлом бронзовый призер чемпионата России

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