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    Ломбертс: «Забить пять мячей «Спартаку» – это здорово»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своих впечатлениях от игры с московским «Спартаком» (5:2) в 24 туре российской Премьер-лиги.

    «Это был сумасшедший матч. Первые два гола мы пропустили из ничего. Слышал что-то про офсайд. Однако мы отыгрались, мы верили в себя.

    В первой половине «Зенит» играл со слишком большим энтузиазмом, но не совсем командно и слаженно. Перед вторым таймом мы понимали, что у нас есть еще 45 минут на то, чтобы отыграться, и быстрый гол нас ускорил. Забить пять мячей «Спартаку» – это здорово.

    В перерыве тренер сказал, что нам нужно оставаться спокойными и шансы забить еще будут. Это мы и сделали. Никто не подумал о том, что все решено», – сказал бельгиец.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2016 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 20 апреля 2016, 21:37

      Ну вообще то это из-за твоих ошибок лва гола были, а он про какие то офсайды.

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