Рабинер: «Кутепов хотел подписать новый контракт со «Спартаком», ему отказали, а теперь не выпускают с лавки»

федун - тридвараз, лучше из под граната три заглатывать. команда только и делает, что дешевеет с каждым годом. скоро даже бомж Вася посчитает за оскорбление идти работать под таким руководством.
Известный журналист Игорь Рабинер сообщил, что причина, по которой защитник Илья Кутепов не играет за московский «Спартак» в весенней части сезона, кроется в конфликте игрока и его агента с руководством клуба.
«Один серьезный источник рассказал любопытную информацию. Сразу скажу: за что купил, за то и продаю. Илья Кутепов не слезает с лавки не просто так. Вроде как в свое время он хотел переподписать более чем скромный по меркам «Спартака» и России контракт на четыре года с двукратным повышением зарплаты. Текущая зарплата Кутепова якобы составляет 250 тысяч рублей в месяц.
Клуб продлевать договор отказался. После чего футболист с агентом зимой решили больше ничего не подписывать и летом уезжать в Европу (в России Илья вроде как нигде больше играть не хочет). И его сейчас наказывают. В общем, если все так – стандартная спартаковская история…», – рассказал Рабинер.