Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рабинер: «Кутепов хотел подписать новый контракт со «Спартаком», ему отказали, а теперь не выпускают с лавки»

    Известный журналист Игорь Рабинер сообщил, что причина, по которой защитник Илья Кутепов не играет за московский «Спартак» в весенней части сезона, кроется в конфликте игрока и его агента с руководством клуба.

    «Один серьезный источник рассказал любопытную информацию. Сразу скажу: за что купил, за то и продаю. Илья Кутепов не слезает с лавки не просто так. Вроде как в свое время он хотел переподписать более чем скромный по меркам «Спартака» и России контракт на четыре года с двукратным повышением зарплаты. Текущая зарплата Кутепова якобы составляет 250 тысяч рублей в месяц.

    Клуб продлевать договор отказался. После чего футболист с агентом зимой решили больше ничего не подписывать и летом уезжать в Европу (в России Илья вроде как нигде больше играть не хочет). И его сейчас наказывают. В общем, если все так – стандартная спартаковская история…», – рассказал Рабинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2016 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Piter SpaM 17 апреля 2016, 21:13

      федун - тридвараз, лучше из под граната три заглатывать. команда только и делает, что дешевеет с каждым годом. скоро даже бомж Вася посчитает за оскорбление идти работать под таким руководством.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 апреля 2016, 18:43

      Федун, продай клуб.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 апреля 2016, 18:09

      все правильно денег захотел сначала докажи делом а потом проси улучшенный контракт оборзела молодежь

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11