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    Оланаре: «ЦСКА мог победить в матче с «Локомотивом» – нам не повезло»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1), а также оценил собственную игру в этой встрече.

    – Аарон, какие мысли преобладают: хорошо, что спаслись, или жалко, что не победили?

    – Был тяжелый матч, но неплохой, все-таки мы добыли ничью. Конечно, нам немного не повезло, прямо скажем. Могли и победить.

    – Ты впервые вышел в основе и в концовке матча забил гол. Как оценишь свою игру, и какую установку тебе давали тренеры?

    – Я очень счастлив, что начал игру в стартовом составе, старался играть как можно лучше. Инструкции, которые давал мне тренер, состояли в том, что я должен был оказывать плотное давление на двух центральных защитников и вратаря «Локомотива».

    – Ты очень хорошо выглядел на втором этаже. Действительно ли можешь себе этот компонент занести в актив?

    – Конечно. Могу с уверенностью сказать, что это один из моих козырей, одно из моих сильных качеств верховые единоборства.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.04.2016 16:01
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